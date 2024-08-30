Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Гости парка смогут проводить лето и встретить осень с омскими актерами.
В субботу, 31 августа, в Советском парке в Омске совершат прогулку персонажи фестиваля «Неделя экспериментального театра в Омске». Героев, одетых в яркие костюмы, можно будет встретить с 14:00 до 15:00 у входа в парк, на тополиной аллее и на сцене. Актеры подготовили для омичей игры и конкурсы.
Фестиваль «Неделя экспериментального театра в Омске» состоится с 22 по 29 сентября. Его организует творческое объединение «Два театра» при поддержке министерства культуры Омской области и Союза театральных деятелей России.
Отметим, что с понедельника омские парки, в том числе Советский, переходят на осеннее расписание. Это значит, что аттракционы будут закрываться на полчаса раньше.
·Культура/Афиша

Гости парка смогут проводить лето и встретить осень с омскими актерами.
В субботу, 31 августа, в Советском парке в Омске совершат прогулку персонажи фестиваля «Неделя экспериментального театра в Омске». Героев, одетых в яркие костюмы, можно будет встретить с 14:00 до 15:00 у входа в парк, на тополиной аллее и на сцене. Актеры подготовили для омичей игры и конкурсы.
Фестиваль «Неделя экспериментального театра в Омске» состоится с 22 по 29 сентября. Его организует творческое объединение «Два театра» при поддержке министерства культуры Омской области и Союза театральных деятелей России.
Отметим, что с понедельника омские парки, в том числе Советский, переходят на осеннее расписание. Это значит, что аттракционы будут закрываться на полчаса раньше.