Омск-Информ
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·Общество

Аттракционы станут закрываться на полчаса раньше, чем в летнее время. 

С понедельника, 2 сентября, омские муниципальные парки переходят на осеннее расписание. Речь идет о парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском. 

В будние дни аттракционы станут работать с 11:00 до 19:30. В четверг, субботу и воскресенье – с 11:00 до 20:30. То есть закрываться на полчаса раньше, чем летом. 

·Общество

Аттракционы станут закрываться на полчаса раньше, чем в летнее время. 

С понедельника, 2 сентября, омские муниципальные парки переходят на осеннее расписание. Речь идет о парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском. 

В будние дни аттракционы станут работать с 11:00 до 19:30. В четверг, субботу и воскресенье – с 11:00 до 20:30. То есть закрываться на полчаса раньше, чем летом. 