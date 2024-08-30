Судя по всему, в ведомстве провели воспитательную беседу с главой образовательного учреждения, попавшемся на сквернословии.

В департаменте образования Омска отреагировали на пост в соцсетях и в том числе материал «Омск-информа» о директоре школы № 114 Евгении Баранцеве. По словам родителей учащихся, руководитель учреждения периодически попадался на сквернословии и грубом отношении к педагогам, персоналу и ученикам. Авторы поста в соцсетях объясняют это тем, что ранее Баранцев руководил женской колонией и перенес эти привычки на обычную школу.

В профильном ведомстве утверждают, что уровень квалификации и профессиональной подготовки данного директора школы соответствует всем требованиям. А сам Евгений Баранцев отрицает факты грубого и бестактного отношения к сотрудникам учреждения.

Как оказалось, в школе сейчас свободны 3 ставки воспитателя, 1,5 ставки помощника воспитателя и 1 ставка уборщицы.

С директором проведена воспитательная беседа.

– На оперативном совещании Евгению Баранцеву указано на неукоснительное соблюдение норм делового общения, такта и профессиональной этики при общении с участниками образовательного процесса и сотрудниками образовательной организации, – уточнили в департаменте образования.

При этом пришкольные группы в школе закрыты год назад из-за отсутствия очередности. Ведомство просит автора поста связаться с ними и рассказать о фактах нарушения субординации со стороны главы образовательного учреждения поподробнее.