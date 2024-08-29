Как рассказали авторы поста в соцсетях, Евгений Баранцев выживает педагогов и детей.

В омских соцсетях появилась жалоба на директора школы № 114 в Порт-Артуре Евгения Баранцева. Родители учащихся сообщили, что глава учреждения ранее работал в колонии. И перенес тюремные привычки на обычную школу. Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что специалист руководит еще и пришкольным детским садом, «кошмаря» педагогов и детей.

– Был назначен несколько лет назад. Теперь доводит школу и детский сад до того, что оттуда сбегают (в прямом смысле этого слова) и учителя, и дети! До назначения директором школы работал в колонии, – выдали досье на директора авторы коллективного поста. – Ему совершенно наплевать на школу, на садик, о чем он говорит в открытую. Учителя увольняются, новые не хотят из-за него устраиваться, а он говорит: «Мне все равно, мои дети здесь не учатся».

Все это привело к тому, что осталось по одному воспитателю на две группы. По мнению авторов поста, дошло до своеобразных табу и самоуправства с зарплатами.

– Техничкам нельзя произносить слово «мусор», только «сор». Материт всех, унижает, а про зарплату вообще отдельная история. Кому хочет, платит больше, кто, по его мнению, недостоин, говорит: «Уберите ей (ему) из зарплаты». В общем, человек ушел из колонии, но колония из него не ушла, – написали родители учащихся.

В департаменте образования уточнили, что проведут проверку по этой информации.