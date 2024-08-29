Омск-Информ
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·Общество

Где парень скрывался от родственников трое суток, не сообщается.
Пропавшего 26 августа в Омске 15-летнего парня сегодня нашли. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» сообщили, что он жив, но не сообщили, где находился три дня.
Напомним, днем в понедельник он вышел из дома на 50 лет ВЛКСМ и не вернулся домой. Ориентировку волонтеры опубликовали вчера.
·Общество

Где парень скрывался от родственников трое суток, не сообщается.
Пропавшего 26 августа в Омске 15-летнего парня сегодня нашли. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» сообщили, что он жив, но не сообщили, где находился три дня.
Напомним, днем в понедельник он вышел из дома на 50 лет ВЛКСМ и не вернулся домой. Ориентировку волонтеры опубликовали вчера.