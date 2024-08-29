Омск-Информ
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·Происшествия

Неаккуратность одного из работников обошлась государственному предприятию в 188 тыс. рублей.
Житель рабочего поселка Таврическое подал иск в суд на государственное предприятие, которое зимой очищало дороги от снега. Он просил взыскать компенсацию за поврежденный забор.
Как сообщили в пресс-службе суда, снегоуборочная техника повредила 53,8 м забора из металлического профиля, который ограждал участок мужчины. На претензию с просьбой возместить ущерб в предприятии не отреагировали.
Владелец участка и забора оценил ущерб в 183,4 тыс. рублей. Эту сумму, а также сумму государственной пошлины (4,8 тыс. рублей) мужчина просил взыскать с госпредприятия. Суд удовлетворил иск.
·Происшествия

Неаккуратность одного из работников обошлась государственному предприятию в 188 тыс. рублей.
Житель рабочего поселка Таврическое подал иск в суд на государственное предприятие, которое зимой очищало дороги от снега. Он просил взыскать компенсацию за поврежденный забор.
Как сообщили в пресс-службе суда, снегоуборочная техника повредила 53,8 м забора из металлического профиля, который ограждал участок мужчины. На претензию с просьбой возместить ущерб в предприятии не отреагировали.
Владелец участка и забора оценил ущерб в 183,4 тыс. рублей. Эту сумму, а также сумму государственной пошлины (4,8 тыс. рублей) мужчина просил взыскать с госпредприятия. Суд удовлетворил иск.