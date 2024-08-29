Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Он рассчитался с государством только после заведения уголовного дела.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж». Его обвиняют в сокрытии средств от налоговой.
По версии правоохранителей, с мая по август 2022 года, несмотря на долги по налогам, директор предпочел рассчитаться напрямую с контрагентами. По данным Следственного комитета, таким образом он сокрыл от налоговой 4,9 млн рублей.
Отметим, что директор признал свою вину лишь частично и возместил ущерб. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска.
·Экономика/Бизнес

Он рассчитался с государством только после заведения уголовного дела.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу директора ООО ПКФ «Теплоэнергомонтаж». Его обвиняют в сокрытии средств от налоговой.
По версии правоохранителей, с мая по август 2022 года, несмотря на долги по налогам, директор предпочел рассчитаться напрямую с контрагентами. По данным Следственного комитета, таким образом он сокрыл от налоговой 4,9 млн рублей.
Отметим, что директор признал свою вину лишь частично и возместил ущерб. Дело рассмотрит Куйбышевский районный суд Омска.