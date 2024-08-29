Стороны обсудили возведение ключевых инфраструктурных проектов в Омской области. Речь идет о воздушной гавани и Северном обходе.

Сегодня, 29 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал, что встретился с министром транспорта России Романом Старовойтом. По его словам, обсуждались развитие электрического транспорта в Омске и участие региона в некоем новом инфраструктурном нацпроекте. О чем конкретно идет речь, не уточняется.

Также загадочно сообщается, что стороны обговорили этапы проектирования и строительства Северного обхода города Омска.

– Эта дорога расширит логистические возможности нашего региона, – убежден Хоценко.

В заключение глава региона сообщил Роману Старовойту, что в ближайшее время планируется приступить к проектированию Омск-Федоровки.

Воздушную гавань построит УК «Аэропорты Регионов» за 43 млрд рублей. Аэропорт начнут возводить в 2026 году и завершат в 2028 году. В начале августа существующие постройки Омск-Федоровки обследовали сотрудники «Аэропроекта». Они сочли аварийное состояние многих объектов и заболоченность местности неким препятствием для оперативного возведения гавани.