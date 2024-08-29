В буфете театра планируется поставить почти сотню предметов мебели.

Сегодня, 29 августа, Омский театр юного зрителя объявил аукцион на изготовление мебели для буфета. За это ТЮЗ готов заплатить до 5,4 млн рублей.

Определить подрядчика планируется 10 сентября. Заявки на конкурс принимают до 6 сентября. С победителем заключат контракт, по условиям которого за 35 дней он должен будет изготовить 2 барные стойки, 25 диванов, 32 стола и 40 кресел.

Часть диванов должна быть изумрудного цвета с обивкой из велюра, наполнителем из пенополиуретана, ножками из массива бука цвета венге. Кресла будут желтые и синие. Барные стойки – древесного цвета. Столы планируются с металлическими ножками и столешницами цвета дуба.