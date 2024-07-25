Также возле ресторана «Гурман» появится малая сцена Омской филармонии.
К 1 сентября в Омске завершится реконструкция Городского сада – территории в границах улиц Броз Тито, Ленина, Короленко и проспекта Маркса. Здание театра юного зрителя, находящееся внутри этой зеленой зоны, отремонтируют до конца 2024 года. Кроме того, возле ресторана «Гурман» будет открыта малая сцена Омской филармонии. Об этом в ходе эфира в социальных сетях сообщил губернатор Виталий Хоценко.
– ТЮЗ должны сдать в этом году. К 1 сентября пространство Городского сада мы завершим. Там же, рядом с рестораном «Гурман», планируется малая сцена филармонии, – сказал глава региона. – Это будет еще одно хорошее пространство, где можно будет гулять, общаться, устраивать свидания, да и просто хорошо проводить время. По сути, мы одномоментно сдаем и отремонтированный краеведческий музей, и малую сцену филармонии, и театр юного зрителя, который будет одним из самых больших и благоустроенных в нашей стране. Задача министерству культуры – этот объект полностью привести в порядок и в этом году сдать.
Сроки завершения ремонта ТЮЗа неоднократно переносились. О причинах задержек власти не информировали.