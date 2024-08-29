Заместитель главы региона по инвестициям заявил, что в городе обязательно нужно строить дорогие гостиницы и рестораны.

Заместитель председателя правительства Андрей Шпиленко, курирующий привлечение инвестиций в Омскую область, высказался о развитии туризма.

По его мнению, богатые путешественники не стремятся оставлять в Омске свои финансы, поскольку для них отсутствует необходимая инфраструктура.

– Обратите внимание, что у нас в городе нет, например, хороших бань, кроме «Чугун-Холла», когда в Новосибирске их с десяток. Мы не строим дорогие рестораны. Почему? Нам говорят, что у омичей низкая платежеспособность. Та же история с отелями. А как же гости?! – сказал Шпиленко в интервью газете «Коммерческие вести». – В итоге бизнес идет по пути наименьшего сопротивления, внедряя проекты исключительно экономкласса. Вот и получается, что мы с вами, друзья, постепенно скатываемся в заколдованный круг: богатые люди не приезжают к нам тратить деньги. А им нужны хорошие отели, хороший сервис. Нам же важно, чтобы отсюда не уезжали, а наоборот, ехали к нам!

Зампред опасается, что Омск превратится в Абхазию, где нет никакой инфраструктуры, где нет никаких удобств для ВИП-туристов, только море. Именно поэтому, по мнению Шпиленко, важно реализовывать нетипичные проекты, вроде серфинг-центра.