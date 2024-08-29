До конца 2024 года в Омском муниципальном районе будут реализованы еще восемь инициативных проектов по ремонту дорог и благоустройству территории.

В Омской области продолжается реализация масштабного социального проекта «Решают люди», инициированного главой региона Виталием Хоценко. Прошедшие отбор проекты, предложенные жителями, получают финансирование из областного бюджета. Часть денег также выделяют из своего бюджета муниципалитеты. Эти средства, в частности, можно направить на строительство детской спортивной площади, обустроить дорогу внутри поселения, привести в порядок двор или небольшую общественную территорию.

Большой объем работ в рамках проекта был выполнен в Омском муниципальном районе. Здесь, в частности, был завершен ремонт дороги по ул. Лесной в Андреевском сельском поселении, отремонтированы спортивная площадка в поселке Коммунальник и дорога (по ул. Школьной) в Ключевском поселении.

В пяти поселениях Омского района работы еще продолжаются. Так, в Усть-Заостровке на ул. Магистральной ведется обустройство детской спортивной площадки. Общая стоимость проекта 3,3 миллиона рублей. Такая же площадка будет в деревне Ракитинке Морозовского поселения. На реализацию инициативного проекта направят 3,8 млн рублей, три из которых – средства регионального бюджета.

В селе Ачаир приводят в порядок территорию, которая прилегает к обелиску «Воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ». Стоимость работ оценивается в 5,3 млн рублей, три миллиона рублей из которых выделил областной бюджет.

Также обустраивается территория возле Речной средней общеобразовательной школы – здесь делают многофункциональную площадку. Общая сумма составляет 4 миллиона рублей. И в селе Розовка на улице Восточной должна появиться спортивная площадка. На этот инициативный проект направят 3,2 млн рублей, 2,9 из которых – средства регионального бюджета.