Омск-Информ
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·Образование

Для образовательного учреждения закупают оборудование для учебной сборки беспилотных летательных аппаратов.

Лузинская средняя общеобразовательная школа №2, расположенная в Омском районе, закупает оборудование для учебной сборки беспилотных летательных аппаратов. На эти цели учреждение готово потратить 1,38 млн рублей.

В комплект поставки входят входит три образовательных комплекта для сборки БПЛА, 5 комплектов квадрокопптера-конструктора, а также два видеошлема или две пары FPV видео-очков, а также специальный модульный куб. Поставщик должен будет передать все это школе в 30-дневный срок.

·Образование

Для образовательного учреждения закупают оборудование для учебной сборки беспилотных летательных аппаратов.

Лузинская средняя общеобразовательная школа №2, расположенная в Омском районе, закупает оборудование для учебной сборки беспилотных летательных аппаратов. На эти цели учреждение готово потратить 1,38 млн рублей.

В комплект поставки входят входит три образовательных комплекта для сборки БПЛА, 5 комплектов квадрокопптера-конструктора, а также два видеошлема или две пары FPV видео-очков, а также специальный модульный куб. Поставщик должен будет передать все это школе в 30-дневный срок.