Аэропорт собирается купить технику для уборки взлетно-посадочных полос.

Сегодня, 28 августа, Омский аэропорт имени Карбышева объявил аукцион на покупку спецтехники для чистки взлетно-посадочных полос, перрона и рулевых дорожек. Начальная стоимость контракта составила 28 млн 425 тыс рублей. Участники смогут подать заявки на участие в торгах до 5 сентября.

В документах говорится, что техника должна быть оборудована для уборки специальной жидкости, которая защищает самолеты во время морозов. Устройство должно быть пригодно для использования в любое время года. Также техника должна быть обязательно покрашена в желтый цвет и иметь логотип аэропорта. Кроме того, в ней должны быть другие вещи, чтобы соблюдать ПДД.