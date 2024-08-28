Омск-Информ
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·Общество

Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко пояснил, что объект пока не получил ордер на проведение земляных работ.

Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко рассказал о реконструкции сквера имени 30-летия ВЛКСМ возле университета путей сообщения. Ранее «Омск-информ» подробно сообщал, что эту зону планировалось благоустроить в стиле 1950–60-х годов прошлого столетия.

По словам озеленителя, сроки реконструкции объекта затягиваются, поскольку не получен ордер на проведение земляных работ.

– Честно говоря, история затягивается. Конкретные сроки работ обозначены не были, а сами они требуют существенных вложений. Пока идет процесс согласования проекта, чтобы получить ордер на проведение земляных работ, – цитируют Зинченко «Коммерческие вести». – Без разрешительных документов не получится приступить ни к замене освещения, ни к установке поливочной системы. Надеюсь, в сентябре удастся реализовать задуманное.

Напомним, что в сквере планируется поменять систему освещения и сделать акустическое оформление. Территорию поделили на зоны пассивного и активного отдыха. На общем фоне выделяется территория со скамейками и фонарями, где можно поиграть в шахматы и домино.

Инвестор предлагал разбить локацию на два смысловых центра. В одном из них расположится отремонтированный фонтан «Изобилие», а в другом – некая композиция из светящихся шаров.

·Общество

Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко пояснил, что объект пока не получил ордер на проведение земляных работ.

Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко рассказал о реконструкции сквера имени 30-летия ВЛКСМ возле университета путей сообщения. Ранее «Омск-информ» подробно сообщал, что эту зону планировалось благоустроить в стиле 1950–60-х годов прошлого столетия.

По словам озеленителя, сроки реконструкции объекта затягиваются, поскольку не получен ордер на проведение земляных работ.

– Честно говоря, история затягивается. Конкретные сроки работ обозначены не были, а сами они требуют существенных вложений. Пока идет процесс согласования проекта, чтобы получить ордер на проведение земляных работ, – цитируют Зинченко «Коммерческие вести». – Без разрешительных документов не получится приступить ни к замене освещения, ни к установке поливочной системы. Надеюсь, в сентябре удастся реализовать задуманное.

Напомним, что в сквере планируется поменять систему освещения и сделать акустическое оформление. Территорию поделили на зоны пассивного и активного отдыха. На общем фоне выделяется территория со скамейками и фонарями, где можно поиграть в шахматы и домино.

Инвестор предлагал разбить локацию на два смысловых центра. В одном из них расположится отремонтированный фонтан «Изобилие», а в другом – некая композиция из светящихся шаров.