Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко пояснил, что объект пока не получил ордер на проведение земляных работ.

Инвестор проекта, глава компании «Братья Грин» Евгений Зинченко рассказал о реконструкции сквера имени 30-летия ВЛКСМ возле университета путей сообщения. Ранее «Омск-информ» подробно сообщал, что эту зону планировалось благоустроить в стиле 1950–60-х годов прошлого столетия.

По словам озеленителя, сроки реконструкции объекта затягиваются, поскольку не получен ордер на проведение земляных работ.

– Честно говоря, история затягивается. Конкретные сроки работ обозначены не были, а сами они требуют существенных вложений. Пока идет процесс согласования проекта, чтобы получить ордер на проведение земляных работ, – цитируют Зинченко «Коммерческие вести». – Без разрешительных документов не получится приступить ни к замене освещения, ни к установке поливочной системы. Надеюсь, в сентябре удастся реализовать задуманное.

Напомним, что в сквере планируется поменять систему освещения и сделать акустическое оформление. Территорию поделили на зоны пассивного и активного отдыха. На общем фоне выделяется территория со скамейками и фонарями, где можно поиграть в шахматы и домино.

Инвестор предлагал разбить локацию на два смысловых центра. В одном из них расположится отремонтированный фонтан «Изобилие», а в другом – некая композиция из светящихся шаров.