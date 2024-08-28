Омск-Информ
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·Общество

С бойцом попрощались в минувшую субботу. 

В администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского района Омской области расказали о гибели на СВО местного жителя Павла Гебеля. Прощание с ним состоялось в Исилькуле в минувшую субботу.

В декабре Павлу должно было исполниться 24 года. Он учился в Маргенауской школе в селе Маргенау Кухаревского сельского поселения, в 2019–2020 годах служил в армии. Вероятно, млодой человек ушел на СВО по контракту. 

·Общество

С бойцом попрощались в минувшую субботу. 

В администрации Кухаревского сельского поселения Исилькульского района Омской области расказали о гибели на СВО местного жителя Павла Гебеля. Прощание с ним состоялось в Исилькуле в минувшую субботу.

В декабре Павлу должно было исполниться 24 года. Он учился в Маргенауской школе в селе Маргенау Кухаревского сельского поселения, в 2019–2020 годах служил в армии. Вероятно, млодой человек ушел на СВО по контракту. 