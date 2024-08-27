Женщину дважды поймали за рулем в нетрезвом виде.

В Омской области суд вынес приговор жительнице Муромцево, которая ехала пьяной за рулем. Женщина отказалась проходить медицинское освидетельствование, хотя ранее полицейские ее ловили на том же самом нарушении.

Суд установил, что 10 мая 2024 года женщина выпила, села за руль и поехала по улицам в Муромцево. Когда ее остановили полицейские, они отстранили ее от вождения. Женщина вновь отказалась пройти медосвидетельствование.

Суд признал омичку виновной и приговорил к 300 часам обязательных работ, а также забрал у нее права на два года. Также суд конфисковал у нее автомобиль Mitsubishi Lancer и обратил в собственность государства. Приговор еще не вступил в силу.