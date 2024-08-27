Девушка целый год притворялась, что больна, пока правда не вышла наружу.

Этим летом омские СМИ писали об омичке Анне Ванцевой – тренере, которая боролась с острым лейкозом. Оказалось, что это ложь. Красный Крест сообщил, что документы девушки поддельные, хотя многие люди поддерживали ее как морально, так и материально, сообщает Ngs55.

В числе тех, кто помогал девушке, был тюменский блогер Сергей Мехнин. Он глава воркаут-команды из Тюмени, у которого лейкоз в хронической стадии. Его команда собрала девушке 100 тысяч рублей и оплатила пребывание в Тюмени. Также деньги Анне присылали как обычные люди, так и предприниматели. Моральную поддержку омичке оказывала депутат омского Заксобрания Наталья Тузова.

Сергей Мехнин был первый, кто засомневался в том, что девушка на самом деле больна. Затем Красный Крест вместе с омским Минздравом провели проверку, оказалось, что документы поддельные. Сйчас девушка написала в соцсетях, что ей стыдно и что она не тратила деньги, которые получила. Однако Красный Крест уже разорвал с ней сотрудничество.