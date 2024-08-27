Омск-Информ
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·Происшествия

Девушка попала в больницу.
Сегодня около 12:40 в Колосовке Омской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в ГИБДД, 76-летний водитель автомобиля «УАЗ» сбил 16-летнюю девушку.
Отметим, что авария произошла, когда автомобиль двигался задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пешехода.
Девушка с травмами попала в больницу. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники полиции.
Напомним, 20 августа в Омске водитель иномарки парковался и не заметил бегущего мальчика. В результате ребенок попал под колеса.
·Происшествия

Девушка попала в больницу.
Сегодня около 12:40 в Колосовке Омской области случилось дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в ГИБДД, 76-летний водитель автомобиля «УАЗ» сбил 16-летнюю девушку.
Отметим, что авария произошла, когда автомобиль двигался задним ходом. Водитель не убедился в безопасности маневра и не заметил пешехода.
Девушка с травмами попала в больницу. В обстоятельствах аварии продолжают разбираться сотрудники полиции.
Напомним, 20 августа в Омске водитель иномарки парковался и не заметил бегущего мальчика. В результате ребенок попал под колеса.