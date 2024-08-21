Ребенок находится в больнице.

Вчера днем во дворе дома № 49 на улице Полторацкого в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 46-летний мужчина на автомобиле Toyota Avensis, двигаясь задним ходом и не убедившись в безопасности маневра, сбил 8-летнего мальчика.

Полиция опубликовала видеозапись происшествия, из которой следует, что водитель парковался, а мальчик бежал ему наперерез. После столкновения мужчина не сразу остановился, а завершил парковку.

Ребенка с травмами госпитализировали. О состоянии мальчика в полиции не сообщают.