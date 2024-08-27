Пациента с редкой особенностью успешно прооперировали.

В областную клиническую больницу госпитализировали пациента с нарушением кровообращения в ногах. Мужчина испытывал боль при ходьбе, онемение и похолодание стоп. Как сообщили в министерстве здравоохранения Омской области, последние месяцы он даже не мог дойти до магазина.

При обследовании выяснилось, что артерии нижних конечностей «заросли бляшками», выявлена окклюзия подвздошных артерий. Чтобы избежать ампутации ног, пациенту требовалась операция.

В то же время во время ЭХО-КГ медики не нашли в левой части груди сердце мужчины. Оно оказалось справа. А дальнейшие исследования показали, что все органы пациента располагаются зеркально: печень и желчный пузырь – слева, селезенка – справа, аппендикс – слева. Даже сосуды зеркально перевернуты.

Situs inversus – одна из самых редких особенностей (встречается в 0,01 %).

Медики провели мужчине аорто-бедренное шунтирование и восстановили кровообращение в ногах. Пациент восстанавливается.