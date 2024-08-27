Большая часть средств ушла на ремонт крыш образовательных учреждений.

Сегодня, 27 августа, на пресс-конференции заместитель директора департамента образования Оксана Баранова рассказала, что на подготовку омских школ в этом году было выделено 380 млн рублей. Отметим, что это на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году. Большая часть средств потрачена на ремонт крыш.

– Данные средства были направлены на проведение ремонтных работ, а также на обеспечение материально-технической базы. Большая часть средств была направлена на такие виды работ, как ремонт крови. Мы понимаем, что в 20 школах и 10 детских садах работы по ремонту кровли уже завершены. В четырех учреждениях мы проводим завершение работ до 1 сентября этого года, – пояснила Баранова.

Часть денег потратили на ремонт актовых и спортивных залов. Еще порядка 30 млн рублей выделили на развитие учреждений дополнительного образования.

– В этом году создали три кванториума, которые у нас существуют на базе школ № 144, № 110 и № 75. Порядка 30 миллионов рублей из городского бюджета были направлены для того, чтобы провести там ремонтные работы и использовать помещения именно для создания дополнительных мест образования. Ремонтные работы мы провели, – добавила Баранова.

Представители департамента образования напомнили о помощи образовательным учреждениям от меценатов, которую начали реализовывать с 2022 года.

– На сегодняшний день у нас подписано 29 соглашений с меценатами. В этом году было заключено четыре соглашения с меценатами, – отметила первый замдиректора департамента образования Лариса Жукова.

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, в какую сумму обошлись учебники для омских школьников и из области. Напомним, что для набора учебников первоклассников вместе с рабочими тетрадями по математике, русскому языку, а также рюкзаков со всем необходимым потребовалось 830 млн рублей.