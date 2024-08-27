Омск-Информ
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·Происшествия

В такую сумму суд оценил моральные страдания женщины.
Председатель СНТ из Омска подала иск в суд на оскорбившего ее знакомого. Она потребовала взыскать с обидчика компенсацию морального вреда. Поводом стало то, что во время общения в групповом чате один из участников в аудиосообщении высказал в ее адрес бранные слова и утверждения, не соответствующие действительности.
В итоге Советский районный суд взыскал в пользу председателя садово-огороднического некоммерческого товарищества 30 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу, и обидчик может его обжаловать.
·Происшествия

В такую сумму суд оценил моральные страдания женщины.
Председатель СНТ из Омска подала иск в суд на оскорбившего ее знакомого. Она потребовала взыскать с обидчика компенсацию морального вреда. Поводом стало то, что во время общения в групповом чате один из участников в аудиосообщении высказал в ее адрес бранные слова и утверждения, не соответствующие действительности.
В итоге Советский районный суд взыскал в пользу председателя садово-огороднического некоммерческого товарищества 30 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу, и обидчик может его обжаловать.