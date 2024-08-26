Омск-Информ
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·Общество

Ливневая канализация появится по 19 адресам.

Сегодня, 26 августа, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омской области заключило контракт с ООО «Градстрой». Компания будет заниматься обустройством ливневой канализации по 19 адресам.

Контракт заключили по начальной стоимости – 19 млн 285 тыс. рублей. Омское ООО «Градстрой» было единственным участником аукциона.  Планируется, что все работы должны завершиться до 31 октября 2024 года.

Ливневки появятся по адресам:

  • улица Конева, 6,
  • улица Конева, 22,
  • перекресток улиц Таллалихина и 1-й Самарской,
  • на улицах Цветочная и Солнечная, на 1-м Лесном переулке,
  • улица Иванова, 10,
  • перекресток улиц Воровского и 4-й Электровозной,
  • улица Сухой пролет около съезда возле дома по адресу улица 9-я Ленинская, 55/1,
  • перекрестки улицы Воровского с улицами 19-я и 20-я Электровозная,
  • улица 15-я Рабочая, 22,
  • улица 4-я Кордная, 48,
  • улица Панфилова, 3а,
  • Камерный переулок, 36а,
  • на Пушкинском тракте на участке от улицы Сиреневой до западной дороги к поселку Большие Поля,
  • в поселке Новоалександровка,
  • на улицах Комсомольская и Спортивная,
  • улица Маршала Жукова, 65,
  • 4-й Донецкий переулок, 11а,
  • улица 10-я Ремесленная, 61, до 10-я Ремесленная, 79,
  • улица 2-я Челюскинцев, 18.
·Общество

Ливневая канализация появится по 19 адресам.

Сегодня, 26 августа, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омской области заключило контракт с ООО «Градстрой». Компания будет заниматься обустройством ливневой канализации по 19 адресам.

Контракт заключили по начальной стоимости – 19 млн 285 тыс. рублей. Омское ООО «Градстрой» было единственным участником аукциона.  Планируется, что все работы должны завершиться до 31 октября 2024 года.

Ливневки появятся по адресам:

  • улица Конева, 6,
  • улица Конева, 22,
  • перекресток улиц Таллалихина и 1-й Самарской,
  • на улицах Цветочная и Солнечная, на 1-м Лесном переулке,
  • улица Иванова, 10,
  • перекресток улиц Воровского и 4-й Электровозной,
  • улица Сухой пролет около съезда возле дома по адресу улица 9-я Ленинская, 55/1,
  • перекрестки улицы Воровского с улицами 19-я и 20-я Электровозная,
  • улица 15-я Рабочая, 22,
  • улица 4-я Кордная, 48,
  • улица Панфилова, 3а,
  • Камерный переулок, 36а,
  • на Пушкинском тракте на участке от улицы Сиреневой до западной дороги к поселку Большие Поля,
  • в поселке Новоалександровка,
  • на улицах Комсомольская и Спортивная,
  • улица Маршала Жукова, 65,
  • 4-й Донецкий переулок, 11а,
  • улица 10-я Ремесленная, 61, до 10-я Ремесленная, 79,
  • улица 2-я Челюскинцев, 18.