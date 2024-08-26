Ливневая канализация появится по 19 адресам.
Сегодня, 26 августа, Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омской области заключило контракт с ООО «Градстрой». Компания будет заниматься обустройством ливневой канализации по 19 адресам.
Контракт заключили по начальной стоимости – 19 млн 285 тыс. рублей. Омское ООО «Градстрой» было единственным участником аукциона. Планируется, что все работы должны завершиться до 31 октября 2024 года.
Ливневки появятся по адресам:
- улица Конева, 6,
- улица Конева, 22,
- перекресток улиц Таллалихина и 1-й Самарской,
- на улицах Цветочная и Солнечная, на 1-м Лесном переулке,
- улица Иванова, 10,
- перекресток улиц Воровского и 4-й Электровозной,
- улица Сухой пролет около съезда возле дома по адресу улица 9-я Ленинская, 55/1,
- перекрестки улицы Воровского с улицами 19-я и 20-я Электровозная,
- улица 15-я Рабочая, 22,
- улица 4-я Кордная, 48,
- улица Панфилова, 3а,
- Камерный переулок, 36а,
- на Пушкинском тракте на участке от улицы Сиреневой до западной дороги к поселку Большие Поля,
- в поселке Новоалександровка,
- на улицах Комсомольская и Спортивная,
- улица Маршала Жукова, 65,
- 4-й Донецкий переулок, 11а,
- улица 10-я Ремесленная, 61, до 10-я Ремесленная, 79,
- улица 2-я Челюскинцев, 18.