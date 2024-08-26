На сей раз представители власти нарушили права сироты. В очереди на жилье девушка стоит уже пять лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить очередное уголовное дело в отношении омских чиновников. На сей раз поводом стало обращение девушки-сироты, которую государство длительное время не обеспечивало жильем.

– Девушка, имеющая на иждивении годовалого ребенка, состоит в очереди на получение жилого помещения на протяжении пяти лет. До настоящего времени ее права не реализованы. Ввиду отсутствия собственной жилплощади заявительница вынуждена проживать у знакомых, – сообщили в Следственном комитете.

Бастрыкин дал указание и.о. руководителя СУ СК России по Омской области Евгению Осадчуку возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по факту непредоставления жилья матери ребенка-инвалида. Несмотря на вступившее в силу решение суда, чиновник отказывались давать им положенную по закону квартиру.