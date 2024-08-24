Власти не обеспечили квартирой ребенка-инвалида, несмотря на вступившее в силу решение суда.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении омских чиновников, которые не обеспечили квартирой ребенка-инвалида. Власти игнорировали вступившее в силу решение суда.

К руководителю СКР обратилась омичка, сообщившая, что семье, где воспитывается 5-летний мальчик с инвалидностью, долгое время не дают положенное по закону жилье.

– Несмотря на вступившее в прошлом году в законную силу решение суда, права ребенка до настоящего времени не реализованы. Женщина вынуждена арендовать квартиру за свой счет, – сообщили в Следкоме. – При этом на сайте госзакупок размещены требования к жилому помещению, не соответствующие индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

По данному факту омские следователи вели проверку. Теперь они будут расследовать уголовное дело и привлекать к ответственности чиновников.