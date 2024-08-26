Она внесла коррективы в работу точек.

В группе «Парк на Кольцевой» опубликовали информацию о том, что с сегодняшнего дня бассейны закрыты. Купальный сезон объявили закрытым.

– Очередной пляжный сезон закрыт! Уважаемые гости, встретимся уже скоро. Это лето было таким коротким, но мы все-таки успели насладиться прелестями пляжного отдыха, – написали в социальных сетях.

О последних днях работы сообщали 21 августа и в гостинице с бассейном «Ника». Они информировали о теплой погоде до 23 градусов тепла на прошлой неделе и возможностью успеть посетителям отдохнуть на их локации.

Владелец Центрального пляжа Борис Сватков пояснил «Омск-информ», что их точка уже две недели как не работает.

- Мы уже как две недели не работаем. Причиной стала прохладная погода. Лета толком-то и не было. Лишь убытки от этого, - поделился бизнесмен.

Отметим, что ранее «Омск-информ» сообщал о погоде на ближайшие дни. Сегодня, 26 августа, в дневные часы возможны дождь и прохладная погода до +18 градусов тепла. Погода сохранится такой до вторника. А в середине недели может прийти долгожданное потепление до +25 градусов, однако пасмурная погода и возможность осадков сохранятся.

Напомним, что летней сезон у муниципальных пляжей продолжится до 31 августа.