Осадки на понедельник все-таки прогнозируются, но небольшие.

После целого каскада дождей, обрушившихся на Омск в минувшее воскресенье, 25 августа, начало рабочей недели сулит горожанам более спокойную в плане осадков обстановку. На понедельник, 26 августа, прогнозируется облачная погода с температурой воздуха до +16…+18 градусов. Небольшой дождь, по данным Гидрометцентра России, стоит ждать в районе 15 часов.

Сервис «Яндекс Погода» также передает небольшой дождь в дневное время (как и утром), «Гисметео» утверждает, что в понедельник обойдется без осадков. Ветер ожидается северо-западного направления, атмосферное давление составит до 750 мм рт. ст.

В последующие дни также не ожидается серьезных осадков. Легкое потепление стоит ждать в среду-четверг.