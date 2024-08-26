Командир университетского студотряда «Земфаковец» Алеся Алесько посетила форум Росмолодежи, где проходила смена «Спорт и здоровый образ жизни».

Территория инициативной молодежи «Бирюса» — образовательный форум линейки Росмолодежь. В 2024 году форум прошел на обновленной площадке в Красноярском крае и объединил 450 гостей из 70 регионов России и семи стран: Армении, Нидерландов, Казахстана, Таджикистана, Турции, Эквадора и Сирии.

С 12 по 17 августа на форуме проходила смена «Спорт и здоровый образ жизни». Каждый день смены был наполнен определенным смыслом. Программа была насыщена образовательными, творческими и, конечно, спортивными треками. Среди приглашенных гостей, с которыми удалось пообщаться бирюсинцам, были Татьяна Дьяконова, Денис Водов, Денис Петровский. Одним из самых долгожданных спикеров по праву стал олимпийский чемпион в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин. Росиийские спортивные звезды помогали участникам форума формировать предложения по способам и методам продвижения ЗОЖ.

Одной из участниц форума «Бирюса» стала командир студенческого сельскохозяйственного отряда «Земфаковец» Омского государственного аграрного университета Алеся Алесько.

– Смена прошла по-настоящему спортивно: я постаралась принять участие в максимальном количестве соревнований и интерактивов. Больше всего мне понравился экстремальный «Бирюсинский забег» на 3 км. Среди девушек личная победа: заняла 2-е место, в общем зачете вошла в топ-10. Не менее удачно прошла лапта. Наша команда заняла почетное 3-е место. Я очень рада, что Омский ГАУ и администрация Омской области поддерживают молодежные инициативы и помогают студентам проявлять себя и представлять регион на всероссийских мероприятиях, – поделилась Алесько впечатлениями о форуме.

По ее словам, увлеченные студенты успевают не только отлично учиться, но и развивать себя в других направлениях. Одни поют, другие танцуют, третьи – успевают и то, и другое. В этом им помогают творческие коллективы Омского ГАУ, организованные на базе Студенческого дворца культуры.