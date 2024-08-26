Природный парк оснастили новым оптическим оборудованием для наблюдения за пернатыми.

В рамках масштабного просветительского проекта «Орнитология для всех» участники могут наблюдать за редкими птицами в естественной среде с помощью профессионального оптического оборудования. Развитие формата интерактивных экоэкскурсий для жителей региона стало новым этапом программы экологического просвещения «Газпромнефть – смазочные материалы», которая реализуется при поддержке фонда «Родные города» в партнерстве с министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

– Компания занимает активную позицию в вопросах сохранения природного потенциала регионов, где живут и работают наши сотрудники. В распоряжении компании один из самых эффективных инструментов – экологическое просвещение. Мы проводим различные образовательные мероприятия, устраиваем экологические мастер-классы для детей, разрабатываем прикладные онлайн-путеводители, которые знакомят пользователей с природными особенностями наших регионов, – сообщил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Компания оснастила природный парк специальными оптическими приборами, которые позволяют вести наблюдение за птицами. Экскурсии проводят специалисты «Птичьей гавани»: они помогают фиксировать результаты и систематизировать полученную информацию.

– Проект интерактивных экологических экскурсий в «Птичьей гавани» – продолжение нашего плодотворного сотрудничества с «Газпромнефть-СМ». Это большая системная работа, направленная на формирование осознанного отношения жителей к сохранению экосреды Омской области. Очень важно, что в нее активно включаются такие крупные промышленные компании, которые популяризируют ключевые эколокации и помогают раскрывать уникальность природных богатств нашего региона. Особенность проекта в том, что он рассчитан на самую широкую аудиторию. Каждый житель может увидеть, как живут птицы, в том числе редкие, в естественных условиях, и понять, насколько значимую роль играет человек в сохранении этого многообразия, – отметила министр природных ресурсов и экологии Омской области Татьяна Хавронина.

Добавим, что ранее компания запустила серию интерактивных экоуроков для школьников младших классов, где дети знакомятся с редкими птицами, обитающими на природоохранной территории. Компания издала первый в регионе справочник орнитофауны парка, разработала цифровой интерактивный путеводитель для омичей «Узнай редкую птицу», содержащий интересные факты о птицах, чьи маршруты миграции пролегают через территорию Сибири. Кроме того, ежегодно волонтеры компании проводят экологические акции и помогают готовить парк к весенне-летнему сезону миграции.