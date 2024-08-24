В условиях плохой видимости водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с другой легковушкой.

Утренний туман привел к серьезному ДТП на трассе Тюмень – Омск. Около 05:30 на 551-м км автодороги столкнулись два легковых автомобиля – «Митсубиши» и «Субару». По предварительным данным, 52-летний водитель первой иномарки выехал на встречную полосу.

В результате аварии пострадали семь человек: предполагаемый виновник ДТП и трое его пассажиров – 55-летняя женщина, 16-летняя девочка, 12-летний мальчик, а также 38-летний водитель «Субару» и 39-летняя женщина с 5-летним мальчиком, ехавшие с ним. Все пострадавшие госпитализированы.

Ранее стало известно, что туман привел к задержке рейсов в аэропорту Омска.