Погодные условия внесли коррективы в расписание воздушной гавани.

Высокий уровень влажности воздуха и резкое понижение температуры в ночь с 23 на 24 августа привели к образованию тумана в Омске, что в первую очередь отразилось на работе местного аэропорта.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, были задержаны рейсы до Сочи (вместо 04.30 самолет отправится в путь в 08.05) и Москвы (Домодедово – вылет в 08.30, по расписанию – в 06.30). Оба борта еще находятся в пути. Также на 25 минут был задержан вылет в столичный аэропорт Шереметьево: лайнер отправился в сторону Москвы в 05.30. Задержки остальных рейсов составили в пределах 10 минут.