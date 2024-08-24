Автопарк Управления дорожного хозяйства и благоустройства пополнился автомобилями «Лада».

Подведомственное департаменту городского хозяйства мэрии бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» купило 7 легковых автомобилей «Лада» белого цвета. На эти цели из бюджета выделили около десяти миллионов рублей.

Машины оснащены механической коробкой передач, подогревом сидений и кондиционером. Поставщик, которым стало ООО «Восток Моторс Лада», дало на них гарантию сроком 12 месяцев. В городской администрации назвали цели покупки автомобилей.

– Автомобили приобретены для организации повседневной работы персонала предприятия – обследование городских территорий, выездных проверок хода выполнения тех или иных работ и выполнения других должностных обязанностей, – цитирует мэрию портал «СуперОмск».

Ранее стало известно о том, что областной Минсельхоз закупает 16 белых легковых автомобилей, которыми будут награждены победители трудового соревнования между сельскохозяйственными работниками. На это из бюджета выделили 17,4 млн рублей. Машины будут вручаться в конце ноября.