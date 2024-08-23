Машины подарят победителям трудового соревнования.
Вчера министерство сельского хозяйства Омской области объявило закупку 16 легковых автомобилей для победителей трудового соревнования между сельскохозяйственными работниками. На это из бюджета выделили 17,4 млн рублей.
Заявки от поставщиков будут принимать до 30 августа. Итоги конкурса планируется подвести 3 сентября.
По условиям закупки, машины должны быть белыми и 2024 года выпуска, переднеприводными, с бортовыми компьютерами, с комплектом ковриков в салоне. Обязательное условие – технические характеристики, которые позволяют пользоваться машиной в сельской местности и в холодном климате.
Поставить машины победитель конкурса должен 29 ноября на площадку перед Концертным залом Омской филармонии, где планируется церемония награждения.