Подрядчик отремонтирует участки трассы Сыропятское – Кормиловка – Калачинск.

Главное управление контрактной системы Омской области начало искать подрядчика для ремонта двух участков трассы Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, расположенной в Кормиловском районе. Начальная стоимость контракта составила 438,1 млн рублей. Подрядчик сможет получить 30-процентный аванс.

Заявки от участников принимают до 9 сентября. Результаты аукциона подведут 12 сентября. От потенциального подрядчика требуется провести ремонт в два этапа. Сроки первого этапа – с 1 апреля по 15 октября 2025 года. За это время требуется привести в порядок участок трассы с 52-го по 58-й км.

Второй этап начнется 1 апреля 2026 года. Подрядчик должен будет отремонтировать с 58-го по 65-й км дороги. Все работы должны завершиться до 15 октября 2026 года. На указанных участках рабочие снимут старый асфальт и уложат новый. Также там сделают разметку, установят дорожные знаки и камеры фотовидеофиксации.