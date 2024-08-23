В Минэнерго назвали районы, где еще остались проблемы.
Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко заявил о том, что регион готов к отопительному сезону на 80 %. По его словам, успешные показатели подготовки в Любинском, Нижнеомском, Одесском, Полтавском муниципальных районах. Замечания есть в Крутинском, Марьяновском, Седельниковском, Усть-Ишимском и Шербакульском.
– Работаем в динамичном темпе. В целом по направлению работы идут по плану – ежедневно специалистами выполняются различные виды работ по подготовке и замене инженерных сетей и котельного оборудования. Сейчас стоит задача – до наступления холодов устранить все замечания, способные повлиять на надежность теплоснабжения в домах жителей города и области во время отопительного сезона, – отметил министр.
На особом контроле у чиновников вопрос подготовки АО «ТГК-11».
Отметим, что Омск опережает область по подготовке к зиме. В городе работы завершили на 91 %.