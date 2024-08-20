Омск-Информ
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·Общество

Готовность тепловых сетей и водопровода немного ниже.
Чиновники рассказали о подготовке ресурсоснабжающих и управляющих организаций Омска к зиме. По данным мэрии, к холодам готов уже 91 % жилья, это 5200 домов.
– Подготовка котельных и оборудования выполнена на 80 %, ремонт тепловых сетей активно продолжается, и на сегодня процент выполнения – 81 %, заменены 11 км аварийных трубопроводов, также почти на 80 % отремонтированы водопроводные и канализационные сети, – сообщил мэр Сергей Шелест.
К приему тепла готовы также 650 социальных учреждений. Из них 719 – детские сады, школы, школы искусств, спортшколы, больницы, поликлиники и др.
·Общество

Готовность тепловых сетей и водопровода немного ниже.
Чиновники рассказали о подготовке ресурсоснабжающих и управляющих организаций Омска к зиме. По данным мэрии, к холодам готов уже 91 % жилья, это 5200 домов.
– Подготовка котельных и оборудования выполнена на 80 %, ремонт тепловых сетей активно продолжается, и на сегодня процент выполнения – 81 %, заменены 11 км аварийных трубопроводов, также почти на 80 % отремонтированы водопроводные и канализационные сети, – сообщил мэр Сергей Шелест.
К приему тепла готовы также 650 социальных учреждений. Из них 719 – детские сады, школы, школы искусств, спортшколы, больницы, поликлиники и др.