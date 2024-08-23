С ограничениями столкнутся жители Семиреченского переулка, а также улиц Мельничной и 2-й Казахстанской.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей в Кировском округе на 27 и 28 августа. В связи с этим с 03:00 до 02:00 без воды останутся дома по следующим адресам:
Семиреченский переулок, 1;
Мельничная, 87а, 87/1, 87/2, 87/3, 89/7, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/1, 89А, 89, 89Б, 89/5, 89/6, 91, 122, 124, 130;
2-я Казахстанская, 3, 5, 7, 23, 31, 58, 2.
Машину с питьевой водой установят около дома № 87/1 на Мельничной. Она будет стоять там с 10:00 до 20:00.
Ранее сообщалось, что отключение воды также ожидает омичей, которые живут на Космическом проспекте.