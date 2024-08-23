Омск-Информ
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·Общество

Чиновники рассчитывают, что все они приживутся на новом месте.
Сегодня, 23 августа, в Омске начали пересаживать деревья с участка улицы Конева, где собираются построить фиджитал-центр, на участки около ФОК имени Ларионова. Как сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник, впервые при строительстве спортивного объекта сохранят все 222 дерева, которые были на территории. 
– Пересадка осуществляется с использованием специализированной техники, которая помогает добиться стопроцентной приживаемости деревьев. Также будет заключен договор с организацией на постпосадочный уход за растениями в течение года, – добавил Колесник.
Напомним, всего планируется пересадить 222 дерева: 153 березы, 46 тополей и 23 ивы. Для этого Дирекция по управлению спортивными сооружениями наняла подрядчика за 3 млн рублей. По данным портала «Госзакупки», аукцион выиграла компания «ДРИАДА».
·Общество

Чиновники рассчитывают, что все они приживутся на новом месте.
Сегодня, 23 августа, в Омске начали пересаживать деревья с участка улицы Конева, где собираются построить фиджитал-центр, на участки около ФОК имени Ларионова. Как сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник, впервые при строительстве спортивного объекта сохранят все 222 дерева, которые были на территории. 
– Пересадка осуществляется с использованием специализированной техники, которая помогает добиться стопроцентной приживаемости деревьев. Также будет заключен договор с организацией на постпосадочный уход за растениями в течение года, – добавил Колесник.
Напомним, всего планируется пересадить 222 дерева: 153 березы, 46 тополей и 23 ивы. Для этого Дирекция по управлению спортивными сооружениями наняла подрядчика за 3 млн рублей. По данным портала «Госзакупки», аукцион выиграла компания «ДРИАДА».