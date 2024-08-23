Омск-Информ
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·Общество

Губернатор Омской области решил посмотреть несколько мест массового детского отдыха.

Сегодня, 23 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко решил осмотреть детские лагеря. Первым в его программе оказалась «Березка», где обновили столовую.

– Сегодня посмотрю несколько объектов. Первая точка – лагерь «Березка» в Омском районе. В этом году мы здесь благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления обновили столовую. Дети довольны, – рассказал Виталий Хоценко в своем Телеграм-канале.

 В «Березке» сейчас проходит профильная смена МЧС «Я пожарный», где ребята могут научиться действовать в экстремальных ситуациях.

 Всего в текущем сезоне в Омской области в лагерях отдохнули и оздоровились более 70 тысяч детей.

·Общество

Губернатор Омской области решил посмотреть несколько мест массового детского отдыха.

Сегодня, 23 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко решил осмотреть детские лагеря. Первым в его программе оказалась «Березка», где обновили столовую.

– Сегодня посмотрю несколько объектов. Первая точка – лагерь «Березка» в Омском районе. В этом году мы здесь благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления обновили столовую. Дети довольны, – рассказал Виталий Хоценко в своем Телеграм-канале.

 В «Березке» сейчас проходит профильная смена МЧС «Я пожарный», где ребята могут научиться действовать в экстремальных ситуациях.

 Всего в текущем сезоне в Омской области в лагерях отдохнули и оздоровились более 70 тысяч детей.