Из-за плохого обслуживания дома пострадала иномарка мужчины.

Омич с проспекта Мира подал иск к управляющей компании «Наш сервис», чтобы взыскать с нее компенсацию за ущерб, неустойку, штраф и компенсацию морального вреда за упавшую на его автомобиль Toyota ледяную глыбу. Как сообщает служба судебных приставов, глыба упала с крыши многоэтажки на капот машины и правое переднее крыло.

– При этом на территории дома никаких запрещающих дорожных знаков и иной информации, свидетельствующей о запрете или опасности парковки транспортных средств или передвижения пешеходов, не имелось. В результате ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязательств по содержанию крыши многоквартирного дома гражданину причинен ущерб. Вместе с тем ледяная масса могла обрушиться непосредственно на омича или других граждан, и лишь случайно удалось избежать опасности, – сообщают приставы.

Суд удовлетворил исковые требования частично. Управляющую компанию обязали заплатить мужчине 70 200 рублей. Однако компания не торопилась исполнять решение суда, и приставам пришлось арестовать ее счета и взыскать деньги с одного из этих счетов.