Омск-Информ
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·Общество

Родные и друзья простятся с мужчиной завтра утром.
Выпускник Омского танкового инженерного института, контролер станочных и слесарных работ «Омсктрансмаша» Денис Каримов погиб на СВО. Это произошло 14 августа.
– Он добровольцем ушел на фронт в 2022 году. Ветеран боевых действий в Чечне, он встал на защиту интересов страны, следуя примеру своего отца, прошедшего через горнило войны в Афганистане, – сообщается в паблике завода.
Прощание с бойцом состоится 24 августа в 10:00 по адресу: Воровского, 62/1 (прощальный зал МСЧ № 4). Для желающих автобус к месту прощания отправится от здания отдела управления персоналом в 9:30.
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·Общество

Родные и друзья простятся с мужчиной завтра утром.
Выпускник Омского танкового инженерного института, контролер станочных и слесарных работ «Омсктрансмаша» Денис Каримов погиб на СВО. Это произошло 14 августа.
– Он добровольцем ушел на фронт в 2022 году. Ветеран боевых действий в Чечне, он встал на защиту интересов страны, следуя примеру своего отца, прошедшего через горнило войны в Афганистане, – сообщается в паблике завода.
Прощание с бойцом состоится 24 августа в 10:00 по адресу: Воровского, 62/1 (прощальный зал МСЧ № 4). Для желающих автобус к месту прощания отправится от здания отдела управления персоналом в 9:30.
1749