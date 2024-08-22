За июль сумма выросла на треть и составила почти 430 млн рублей.

По состоянию на 1 августа, общий уровень задолженности в стране составил 427,4 млн рублей, сообщает Росстат. За июль эта сумма увеличилась на 39, % и достигла почти самого высокого уровня в 2024 году. Больше было только в феврале, когда долг составлял 433,5 млн рублей.

Самые проблемные отрасли – обрабатывающие производства, водоснабжение и водоотведение, а также строительство. Суммарно они формируют 71 % задолженности. В разрезе субъектов Федерации первая тройка самых проблемных регионов выглядит так: Санкт-Петербург, Москва, Новосибирская область. По данным Росстата, в Омской области долги по зарплате составляют всего 900 тыс. рублей.