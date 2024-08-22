Лечебное заведение появится на базе Клинического медико-хирургического центра.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о создании нового хирургического корпуса на базе Клинического медико-хирургического центра. Учреждение будет предназначаться для участников СВО.
– Приступаем к созданию нового хирургического корпуса на базе КМХЦ. Медицинскую помощь здесь будут получать жители области, а также участники СВО из нашего региона и других субъектов страны, – сказал Хоценко в своем Телеграм-канале.
В Клиническом медико-хирургическом центре уже сейчас оказывают высокотехнологичную медпомощь жителям региона, а также пострадавшим от обстрелов жителям Донбасса. Кроме того, специалисты Омского клинического медико-хирургического центра, используя современные методики, с самого начала СВО помогают раненым бойцам специальной военной операции.
Отметим, что сметная стоимость операционного корпуса КМХЦ составляет 2,1 млрд рублей, из федерального бюджета выделят 1,7 млрд рублей. Построить его собираются до 2027 года.