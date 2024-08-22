Прежде чем пить вторую чашку кофе за день, стоит подождать 6 часов.

Суетливость, сонливость, лишний вес и выведение воды из организма. К таким неожиданным последствиям моет привести употребление кофе, рассказала диетолог София Кованова. Эксперт советует пить вторую чашку кофе не раньше, чем через 6 часов после употребления первой. Если сделать это раньше, вместо прилива сил можно получить суетливость, а также захотеть спать.

– При раздраженной нервной системе в целом кофе возбуждает вдвойне. Плюс на плюс сработает как минус — и хочется спать. В обратном случае работает по той же схеме, – цитирует диетолога портал News.ru. – Употребление кофе сутками, особенно с молоком, может привести к набору веса.

Кофе приводит к повышению уровня сахара в крови, а все углеводы, которые идут вместе с кофе, превращаются в пустые калории. Кроме того, кофе выводит из организма воду, а чем меньше воды, тем ниже давление и меньше бодрости.

В целом не стоит пить кофе чашками. Достаточно одной с утра.