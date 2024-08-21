Омск-Информ
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·Общество

Владимир Шнипко попросил омичей быть бдительнее.

Сегодня, 21 августа, глава омского Минэнерго Владимир Шнипко рассказал в своем Телеграм-канале, что мошенники начали часто пользоваться его именем для обмана людей. Он попросил горожан быть бдительнее и не реагировать на подозрительные сообщения и звонки.

– Участились случаи, когда от моего имени пишут и звонят мошенники, – написал Владимир Шнипко.

Напомним, что ранее такая ситуация была и с другими омскими чиновниками. От их имени злоумышленники тоже звонили и писали сообщения омичам.

·Общество

Владимир Шнипко попросил омичей быть бдительнее.

Сегодня, 21 августа, глава омского Минэнерго Владимир Шнипко рассказал в своем Телеграм-канале, что мошенники начали часто пользоваться его именем для обмана людей. Он попросил горожан быть бдительнее и не реагировать на подозрительные сообщения и звонки.

– Участились случаи, когда от моего имени пишут и звонят мошенники, – написал Владимир Шнипко.

Напомним, что ранее такая ситуация была и с другими омскими чиновниками. От их имени злоумышленники тоже звонили и писали сообщения омичам.