Омск-Информ
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·Общество

Его площадь составит 150 тыс. кв. м.
Омский департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Логопарк «Звездный» разрешение на строительство склада на улице 2-й Солнечной. Склад будет использовать маркетплейс для хранения продовольственных и непродовольственных товаров.
Площадь объекта составит 150 тыс. кв. м. Он будет состоять из блока фулфилмента (т. е. обработки товара от момента заказа до момента передачи покупателю) и склада крупногабаритных товаров. По проекту у здания будет три контрольно-пропускных пункта.
Построить склад планируется до ноября 2027 года.
Ранее новый склад в Омске появился в Логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского.
·Общество

Его площадь составит 150 тыс. кв. м.
Омский департамент архитектуры и градостроительства выдал ООО «Логопарк «Звездный» разрешение на строительство склада на улице 2-й Солнечной. Склад будет использовать маркетплейс для хранения продовольственных и непродовольственных товаров.
Площадь объекта составит 150 тыс. кв. м. Он будет состоять из блока фулфилмента (т. е. обработки товара от момента заказа до момента передачи покупателю) и склада крупногабаритных товаров. По проекту у здания будет три контрольно-пропускных пункта.
Построить склад планируется до ноября 2027 года.
Ранее новый склад в Омске появился в Логопарке «Солнечный» на улице Айвазовского.