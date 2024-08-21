Омск-Информ
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·Общество

Компенсации получили пока не все владельцы жилья.
По итогам обследования комиссий 283 дома в Омской области признали подлежащими капитальному ремонту после паводка. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, средства на это из бюджета получили уже 68 жителей региона из 43 домов.
Напомним, компенсации на капитальный ремонт начисляют из расчета 7 тысяч рублей за кв. м. Также жители продолжают получать единовременную выплату и компенсации за полную или частичную потерю имущества.
По даным на 16 августа, по 10 тыс. рублей получили 10 208 жителей Омской области. По 50 или 100 тыс. рублей выплатили 865 пострадавшим.
·Общество

Компенсации получили пока не все владельцы жилья.
По итогам обследования комиссий 283 дома в Омской области признали подлежащими капитальному ремонту после паводка. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, средства на это из бюджета получили уже 68 жителей региона из 43 домов.
Напомним, компенсации на капитальный ремонт начисляют из расчета 7 тысяч рублей за кв. м. Также жители продолжают получать единовременную выплату и компенсации за полную или частичную потерю имущества.
По даным на 16 августа, по 10 тыс. рублей получили 10 208 жителей Омской области. По 50 или 100 тыс. рублей выплатили 865 пострадавшим.