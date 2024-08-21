Девушка перевела аферистам свои сбережения.

За минувшие сутки 14 жителей Омской области обратились в полицию с заявлениями о том, что стали жертвами дистанционных преступлений. На уловки аферистов в том числе попалась старшеклассница из Тары.

Как сообщили в полиции, школьница перешла по неизвестной ссылке в интернете и стала участницей розыгрыша, где якобы выиграла 200 тыс. рублей. Однако, чтобы получить приз, необходимо было уплатить страховые взносы. Девушка перевела мошенникам 15 тыс. рублей из своих сбережений, но выигрыш так и не получила.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело. В банк направили уведомление о приостановке операций по счету.