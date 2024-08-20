Федеральный оперштаб опубликовал неутешительную статистику.

Сегодня, 20 августа, Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал статистику по заболеваемости в российских регионах. Так, за прошлую неделю (с 12 по 18 августа) в Омской области выявили 171 случай заболеваемости COVID-19.

Это на 79 случаев больше, чем неделей ранее – с 5 по 11 августа. Тогда в регионе только 92 человека заразились ковидом. Отметим, что в этом месяце еще не зафиксировали смертей из-за коронавируса.

Добавим, что в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Пока что его продлили до 31 октября 2024 года.