Омск-Информ
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·Общество

Федеральный оперштаб опубликовал неутешительную статистику.

Сегодня, 20 августа, Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал статистику по заболеваемости в российских регионах. Так, за прошлую неделю (с 12 по 18 августа) в Омской области выявили 171 случай заболеваемости COVID-19.

Это на 79 случаев больше, чем неделей ранее – с 5 по 11 августа. Тогда в регионе только 92 человека заразились ковидом. Отметим, что в этом месяце еще не зафиксировали смертей из-за коронавируса.

Добавим, что в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Пока что его продлили до 31 октября 2024 года.

·Общество

Федеральный оперштаб опубликовал неутешительную статистику.

Сегодня, 20 августа, Федеральный оперштаб по коронавирусу опубликовал статистику по заболеваемости в российских регионах. Так, за прошлую неделю (с 12 по 18 августа) в Омской области выявили 171 случай заболеваемости COVID-19.

Это на 79 случаев больше, чем неделей ранее – с 5 по 11 августа. Тогда в регионе только 92 человека заразились ковидом. Отметим, что в этом месяце еще не зафиксировали смертей из-за коронавируса.

Добавим, что в регионе все еще действует режим повышенной готовности. Пока что его продлили до 31 октября 2024 года.